Düzce İtfaiye Müdürlüğü, yangın güvenliği eğitimleri ile toplumda yangın bilincini artırıyor. 2024 yılı itibariyle 3 bin 317 vatandaşa yangın güvenliği eğitimi veren müdürlük, vatandaşları yangın esnasında yapılması gereken doğru davranışlar ve yangın söndürme cihazlarının kullanımı konularında bilgilendiriyor.

Düzce İtfaiye Müdürlüğü, yangın güvenliği bilincini artırmak ve vatandaşları yangın anında doğru müdahalelere yönlendirmek amacıyla

düzenlediği eğitimlere devam ediyor. Okullarda, kamu binalarında, özel işletmelerde ve sivil toplum kuruluşlarında yangın güvenliği eğitimleri düzenleyen müdürlük, 2024 yılı itibariyle 3 bin 317 vatandaşa eğitim

verdi.

Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürü Eğitmeni Fatih Şaguç, bu eğitimlerin

amacının, yangın öncesi, yangın anı ve sonrası alınması gereken önlemler konusunda toplumda farkındalık oluşturmak olduğunu söyledi.

Şaguç, eğitimlerde yangının tanımı ve yangın esnasında doğru hareket etme teknikleri üzerinde durduklarını belirterek, "Eğitimlerde, yangının

tanımı, yangında doğru davranış biçimleri ve yangın tedbirlerinin nasıl alınması gerektiği gibi temel konuları ele alıyoruz. Ayrıca kontrollü

yangın çıkararak, yangın söndürme cihazlarının kullanımını uygulamalı olarak gösteriyoruz" dedi.

Eğitimlerin önemli bir bölümünü yangın anında yapılması gereken doğru davranış biçimlerinin oluşturduğunu kaydeden Eğitmen Fatih Şaguç,

şunları söyledi: "Dumanlı ortamda kaldıysak, yere yakın hareket etmemiz gerekiyor. Çünkü duman kızgın bir hava olduğu için yer seviyesindeki

hava daha temiz ve soğuk oluyor. Ayrıca daha iyi görüş imkanı sunuyor. Üzerimizdeki kıyafetler tutuşmaya başlamışsa, burada yapabileceğimiz en doğru davranış şekli sakin kalmaya çalışmak. Yere yatıp yuvarlanarak üzerimizdeki alevlerden kurtulmaya çalışmamız gerekiyor."

Eğitmen Şaguç, itfaiye ekiplerinin her türlü yangın olayına karşı her zaman hazır olduğunu ve sahada sürekli eğitimler aldıklarını belirterek, "Hizmet içi eğitimlerle hem zihinsel hem de fiziksel hazırlığımızı güçlendiriyoruz. Aldığımız her ihbar sonrası olay yerine hızlıca ulaşıyor ve operasyon planlarımızı devreye sokuyoruz. Her zaman

önceliğimiz can güvenliği olup, can kurtarma çalışmalarına başlıyoruz. Sonrasında yangının daha fazla zarar vermesini engellemek için

mücadelemizi sürdürüyoruz" dedi.