Eskişehir’de bilişimci Yüksel Gazi Yumlu, bir dernek etkinliğinde ses donanımının yetersiz gelmesine çözüm olarak prize takılan kabloların cihazlara yetişmesi için bir masanın üzerine sandalye ve bilgisayar koyup, altına da mikrofon yerleştirdi. Genç bilişimcinin akıllara durgunluk veren çözümü görenleri güldürdü.

Geçtiğimiz günlerde, bir dernekte etkinlik programı düzenlendi. Müzik eşliğinde gerçekleştirilecek program için yeterli ses donanımının olmaması nedeniyle dernek yetkilileri, hazırlık sırasında lokalde bulunan 19 yaşındaki bilişimci Yüksel Gazi Yumlu’dan yardım istedi. Annesi dernekte çalıştığı için zaman zaman oraya ziyarete giden Yumlu, ses sorununu gidermeyi amaçlarken akıllara durgunluk veren bir çözüm üretti. Genç bilişimci, prize takılan kabloların cihazlara yetişmesi için bir masanın üzerine sandalye ve bilgisayar koyup, altına da mikrofon yerleştirdi. Bu ilginç çözüm sayesinde etkinlik sorunsuzca gerçekleştirilirken, komik bir manzara ortaya çıktı.

"Bizim bilişim sektöründe böyle saçma ama isabetli çözümler için ’külleme tekniği’ tabiri kullanılır"

Yüksel Gazi Yumlu, "Annem burada çalışıyor. O yüzden arada gelip hem anneme yardım ediyorum hem de burada vakit geçiriyorum. Geçtiğimiz günlerde de burada bir dernek eğlencesi düzenlendi ama düzgün ses sistemi yoktu. Genç olduğum için dernek yetkilileri bu konuda kendilerine yardımcı olabileceğimi umarak benden yardım rica ettiler. Ben de mevcut donanımı inceledim, bilgisayardan müzik açıp altına mikrofon koyarsam işimizi göreceğini düşündüm. Çok komik bir görüntü ortaya çıktı ancak işimiz görülmüş oldu. Bizim bilişim sektöründe böyle saçma ama isabetli çözümler için ’külleme tekniği’ tabiri kullanılır" dedi.