Gediz Altınkent Ortaokulu öğrencileri ve öğretmenleri, çevresel sürdürülebilirlik konusunda farkındalığı amaçlayan Erasmus+ projesi kapsamında İtalya’nın Este şehrine giderek önemli bir faaliyete imza attı. Sürdürülebilirliğin Önemi adlı ve Türkiye, İtalya, Hırvatistan ve Letonya ortaklığıyla yürütülen proje, 2024 Ekim Round-2 döneminde İtalya Ulusal Ajansı’na sunulmuş ve 100 tam puan alarak hibe almaya hak kazanmıştı.

Projenin ilk hareketliliği, İtalyan ortak okul "IIS EUGANEO"nun ev sahipliğinde Este’de gerçekleştirildi. Her ortak okuldan iki öğrenci ve iki öğretmenin katılımıyla gerçekleşen etkinlik, çevresel sürdürülebilirlik konusunda önemli adımlar atılmasını hedefliyor.

Okul Müdürü Okan Karaca, 2024-2025 eğitim öğretim yılında üç farklı proje kapsamında öğretmen ve öğrenci hareketlilikleri gerçekleştirdiklerini belirterek, bu projedeki amaçlarının öğrencilerin ve öğretmenlerin çevresel sürdürülebilirlik konusunda davranış değişikliği kazanmaları ve bu davranışları çevrelerine yaymada öncü olmaları olduğunu vurguladı. Karaca, bu sayede gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için gerekli bilgi ve becerilerle donatılmış bireyler yetiştirilmesine katkı sağlanacağını ifade etti.

Proje iletişim sorumlusu İngilizce Öğretmeni Abdullah Işık ise hareketliliğe okuldan iki öğrenci ve iki öğretmenin katıldığını dile getirdi. İtalya’daki bir hafta boyunca "Hızlı Moda ve Çevresel Etkilerinin Azaltılması" temasıyla çeşitli etkinlikler düzenlendiğini aktaran Işık, hedef grupların ikinci el kıyafet kullanımı, yıpranmış kıyafetlerin tamir ve bakımı ile kıyafet israfı konularında bilinçlendirildiğini söyledi. Karma ülke takımları oluşturularak eski kıyafetlerden ve tekstil ürünlerinden yeni tasarımlar yapıldığını ve bu tasarımların geniş kitlelere sergilendiğini belirtti.

Abdullah Işık ayrıca, İtalya ziyareti sırasında ev sahibi okuldaki derslere katılım sağlanarak öğretmenlerin teknoloji kullanım standartlarının gözlemlendiğini, okulun akademik, bilimsel, sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlerinin incelendiğini ve protokol ziyaretleriyle İtalya’nın kültürü hakkında bilgi edinildiğini kaydetti.

Faaliyetin sonunda, katılan öğretmenlere "IIS EUGANEO" müdürü tarafından katılım sertifikaları takdim edildi. Projenin ikinci hareketliliğinin ise Ekim ayının ilk haftasında Letonya’nın başkenti Riga’da gerçekleştirileceği bildirildi. Öğretmenler ve öğrenciler, Letonya’daki etkinliklerde "Elektronik Atıklar ve Çevresel Etkilerinin Azaltılması" konusunda çeşitli çalışmalara katılacaklar.