Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde Kurban Bayramı sonrası bazı duyarsız vatandaşların çevreye attıkları kurban atıkları büyük tepki topladı.

Belediyenin birçok mahallede kurban atıkları için özel çukurlar açmasına rağmen, bazı kişilerin yenilmeyecek işkembe, bağırsak gibi organları şehir içindeki Ada Çayı’na atması çevrecilerin ve duyarlı vatandaşların tepkisine neden oldu. Ada Çayı’nın kurban atıklarıyla kirlenmesi, hem kötü kokuya hem de hijyen sorunlarına yol açtı. Çevre temizlik ekipleri, durumu fark eder etmez hızla müdahale etti. Çay kenarına çöp niyetine atılan bu organlar, ekipler tarafından titizlikle toplanarak, belediyenin belirlediği özel alanlara gömülerek imha edildi.

Çevre temizlik ekiplerinin bu hızlı ve etkili müdahalesi, vatandaşlar tarafından takdirle karşılandı. Tavşanlı Belediyesi, bayram öncesinde yaptığı anonslarla ve açtığı özel toplama noktalarıyla vatandaşları kurban atıklarını doğru şekilde bertaraf etmeleri konusunda bilgilendirmişti.