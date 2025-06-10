Kütahya’nın Simav ilçesine bağlı Yemişli köyünde meydana gelen 4.5 büyüklüğündeki deprem sonrası açıklamalarda bulunan Kütahya Valisi Musa Işın, şu ana kadar herhangi bir can ve mal kaybının yaşanmadığını bildirdi.

İHA’ya konuşan Vali Işın, sahadaki ekiplerden alınan bilgilere göre olumsuz bir durumun olmadığını belirterek, "112 Acil Servis birimlerimiz ve jandarmamızla iletişim halindeyiz. Şu ana kadar tarafımıza intikal eden olumsuz bir gelişme yok. Muhtarlardan bilgi toplamaya devam ediyoruz" dedi.

Daha önce yine aynı bölgede, Yemişli köyü merkezli olarak 4.5 ve 4.6 büyüklüğünde iki depremin meydana geldiğini hatırlatan Işın, bu depremlere yakın büyüklükte yaklaşık 700 küçük depremin de kaydedildiğini ifade etti.

Depremin, aktif olmayan ve teknik olarak risk taşımayan fay hatlarında meydana geldiğini belirten Vali Işın, "Burası küçük, kırılmış ve dökülmüş pasif fay hatlarının bulunduğu bir bölge. Uzmanlardan aldığımız teknik bilgilere göre daha büyük bir deprem beklenmiyor. Simav’da aktif fay hattında herhangi bir hareketlilik tespit edilmedi" şeklinde konuştu.

Muhtemel risklere karşı hazırlıklı olduklarını vurgulayan Vali Işın, "Simav’da bir kurtarma ekibini ilk günden bu yana sürekli hazır tutuyoruz. Gerekli tüm hazırlıklarımız mevcut. Yeterli sayıda çadır ve konteynerimiz bulunuyor. Temennimiz, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmamak" dedi.