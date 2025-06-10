Anadolu Üniversitesi, Amerika Birleşik Devletleri’nin San Diego şehrinde düzenlenen NAFSA Yıllık Konferansı ve Fuarı’na katılarak uluslararasılaşma vizyonunu bir kez daha ortaya koydu. Üniversiteyi etkinlikte Uluslararası İlişkiler Birimi Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Gamze Alper ve Öğr. Gör. Merve Dombaycı temsil etti.

Dünya genelinden yükseköğretim kurumlarının bir araya geldiği fuarda; İtalya, Macaristan, Fransa, Almanya ve Hollanda gibi Avrupa ülkelerinin yanı sıra Fas, Malezya, Kolombiya, Güney Kore ve Amerika Birleşik Devletleri’nden birçok kurumla görüşmeler gerçekleştirildi. Yapılan görüşmelerde; ikili iş birliği anlaşmaları, öğrenci değişim programları (study abroad), yaz okulu programları ve Erasmus+ kapsamında yeni iş birlikleri gibi çeşitli konular ele alındı.

Anadolu Üniversitesi temsilcileri, bu görüşmelerde üniversitenin sunduğu akademik imkânları tanıtarak eğitim-öğretimin uluslararasılaşması adına önemli adımlar attı. Konferans kapsamında, Anadolu Üniversitesi’nin küresel ölçekte tanınırlığını artırmak, mevcut iş birliklerini nitelik ve nicelik bakımından geliştirmek ve yeni uluslararası ortaklıklar oluşturmak amacıyla verimli temaslar gerçekleştirildi.