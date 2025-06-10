İzmir’in Urla ilçesinde ormanlık alanda mangal yakması sonucu iki dönümlük arazi ile birçok kızılçam ağacının yanmasına neden olan şahıs tutuklandı.

Urla ilçesi Uzunkuyu Mahallesi’nde 8 Haziran günü çıkan orman yangını, jandarma ekiplerinin incelemesi sonucu alevlerin ormana bitişik arazide mangal yakan D.Ç.’nin dikkatsizliği nedeniyle çıktığı belirlendi. Kıvılcımların sıçramasıyla başlayan yangını kendi imkanlarıyla söndürmeye çalışan D.Ç., başarılı olamayınca yaklaşık iki dönümlük alan ile 22 kızılçam ağacı zarar gördü. Gözaltına alınan D.Ç., jandarmadaki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak Aliağa Kapalı Cezaevi’ne gönderildi.