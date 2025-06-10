Bolu’nun doğal güzellikleriyle ünlü Abant Tabiat Parkı’nda piknik yapan aile, masalarına gelen yavru kargayı elleriyle besledi. Kargaya bardakla su veren ailenin o anları sosyal medyada yoğun ilgi gördü.

Bolu’nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’na pikniğe giden Sözel ailesinin masasına konan yavru karga yoğun ilgi gördü. Piknik sırasında bir süre masada bekleyen kargaya aile üyeleri tarafından bardakta su verildi. Masada durmaya devam eden yavru kargayı elleriyle besleme anlarını vatandaşlar kayda aldı. O anlar sosyal medyada dikkat çekti.