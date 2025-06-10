Kütahya Şehir Hastanesi’nde, 2025 yılı 1. dönem el hijyeni teşekkürü, Beyin Cerrahisi ve Göğüs Cerrahisi kliniklerine verildi.

Enfeksiyon Kontrol Komitesi tarafından yürütülen "Sağlık Hizmeti İlişkili Enfeksiyonları Önleme Programı" kapsamında yapılan değerlendirmelerde, beş endikasyon kuralı çerçevesinde gerçekleştirilen haberli el hijyeni gözlemlerinde en yüksek skoru bu iki klinik elde etti.

Sağlık hizmetlerinde hijyenin önemine dikkat çeken uygulama sonucunda, Beyin Cerrahisi ve Göğüs Cerrahisi Kliniği çalışanları gösterdikleri özenli ve özverili çalışmalardan dolayı Sağlık Bakım Hizmetleri Müdürlüğü tarafından Teşekkür Belgesi ile onurlandırıldı.

Yetkililer, bu tür uygulamaların sağlık hizmeti kalitesini artırmada önemli rol oynadığını belirterek tüm klinik personelini el hijyeni konusunda duyarlı olmaya davet etti.