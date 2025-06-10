Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kurban Bayramı’nın 2, 3 ve 4’üncü günlerinde ücretsiz olarak hizmet veren Hayvanat Bahçesi’ni 65 bin kişinin ziyaret ettiğini açıkladı. Başkan Büyükkılıç, özellikle çocukların gösterdiği yoğun ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın Kurban Bayramı öncesinde müjdelediği ücretsiz hayvanat bahçesi uygulaması, Kayserililerden ve şehir dışından gelen vatandaşlardan büyük ilgi gördü. Anadolu Harikalar Diyarı içerisinde yer alan ve 153 farklı türde yaklaşık bin 600 hayvana ev sahipliği yapan Büyükşehir Belediyesi Hayvanat Bahçesi bayramın ikinci, üçüncü ve dördüncü günlerinde 65 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Kurban Bayramı’nın ilk günü kapalı olan tesis, sonraki üç günde adeta dolup taştı. Özellikle çocuklar başta olmak üzere her yaştan ziyaretçinin yoğun ilgi gösterdiği Hayvanat Bahçesi, bayram coşkusunu doğa ve hayvan sevgisiyle buluşturdu.

Konuyla ilgili açıklama yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, "Bayramlar, sevgi, paylaşma ve birlik, beraberlik duygularının en güçlü şekilde yaşandığı özel zamanlardır. Biz de bu güzel günlerde vatandaşlarımızın aileleriyle birlikte keyifli vakit geçirmesi adına Hayvanat Bahçemizi ücretsiz hale getirmiştik. En çok da çocuklarımızın heyecanı ve mutluluğu bizleri sevindirdi. 65 bin hemşehrimizin bu imkândan faydalanması bizleri son derece mutlu etti" dedi.

Veteriner hekimler gözetiminde, tüm hijyen ve sağlık şartlarının titizlikle sağlandığı tesisin, bayram süresince güvenli bir şekilde hizmet verdiğini belirten Başkan Büyükkılıç, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın doğayla ve hayvanlarla bağ kurmalarını önemsiyoruz. Bu vesileyle gösterilen yoğun ilgiden dolayı tüm hemşehrilerimize teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.