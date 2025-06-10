Hisarcık Anadolu İmam Hatip Lisesinde (AİHL) LGS’ye girecek 8. Sınıf öğrencilerinin "Son Viraj" isimli Akademik Kamp çalışmasının başladığı bildirildi.

"Maarif Hisarcık" projesi, "Adım Adım Zirveye Eylem Planı" çerçevesinde LGS ye girecek 14 öğrenci 3 gün sürecek "Son Viraj" isimli Akademik Kamp çalışmasına Fen Bilimleri öğretmeni Ercan Değirmenci ve Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmeni İbrahim Kırkıl eşliğinde başladı.

Akademik kampların öğrencilerin akademik başarısına olumlu etki sunması açısından önem arz ettiğini ve düzenli olarak yapılmasının hedefe ulaşılma imkanını artırdığını söyleyen Okul Müdürü İsmail Aydın," Salı, Çarşamba ve Perşembe günü olmak üzere 3 gün sürecek Akademik Kamp süresince test çözümleri gerçekleştirilecek, kampın sonunda ise yemek etkinliği düzenlenecek. Öğrenciler düzenlediğimiz Akademik Kamp sayesinde 15 Haziran’da ki LGS sınavına daha hazır olacaklar" dedi.