Manavgat Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı doğrultusunda yürüttüğü projelere bir yenisini daha ekledi. Halk Lokantası, Kadınlar Kahvesi, Emekli Kahvesi ve Halk Kahvesi gibi toplumun farklı kesimlerine hitap eden sosyal alanların ardından, ilk Halk Kafe, Yukarı Hisar Mahallesi Hastane Caddesi’nde düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılış konuşmasında, halkla buluşan projelere verdikleri önemi vurgulayan Manavgat Belediye Başkanı Niyazi Nefi Kara, günümüz ekonomik şartlarında vatandaşların sosyalleşebileceği, uygun fiyatlı alanlara duyduğu ihtiyacın arttığını belirtti.

Halk Kafe’nin bu ihtiyaca yanıt olarak hayata geçirildiğini söyleyen Kara, şöyle devam etti: "İnsanlarımızın bir araya gelebildiği, sohbet edebildiği, dertleşebildiği ortamlarımız gittikçe azalıyor. Çünkü bir kahve ya da çay içmeye gittiğinizde ciddi bir ekonomik zorlukla karşılaşıyorsunuz. Bu yüzden, bu sosyal tesisleri açıyoruz. Buralar aynı zamanda sosyalleşme alanlarımız. İnsanları eve kapatırsanız erkenden bunamaya başlar. İnsanlar, bir arada olmalı, sohbet edebilmeli, gazetesini ve kitabını okuyabilmeli. Önümüzdeki süreçte mahallelilerimiz için atölyeler oluşturacağız. Manavgat’ın kültürel olarak zenginleşmesini sağlamamız gerekiyor. Biz, Manavgat’a ve Manavgatlılara hizmet derdindeyiz. Bu memlekete hizmet eden, çivi çakan herkesin başımızın üstünde yeri vardır. Bir araya gelirsek çok daha güzel şeyleri hep beraber yapabiliriz. Manavgat, bir il olma yolunda ilerliyor."

Her hafta bir açılış hedefi

Geçtiğimiz yıl üç halk plajı açtıklarını hatırlatan Kara, bu yıl dört yeni halk plajı açacaklarını belirterek, "İnşallah yılın sonuna kadar her hafta bir açılış yapacağız" şeklinde konuştu.

Başkan Kara, ayrıca Akdeniz Bölgesi’nin ilk Otizm Merkezinin Manavgat’ta açılacağını, kreş ve etüt merkezlerinin sayısının artırılacağını ve yeni bir huzurevi yapılacağını da dile getirdi. Açılış törenine, Manavgat Belediye Başkanı Op. Dr. Niyazi Nefi Kara, CHP İlçe Başkanı Oykun Başar, siyasi partilerin temsilcileri, mahalle muhtarları, çeşitli oda başkanları, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.