Kütahya’nın Tavşanlı ilçesinde bağlı Balıköy’de, geçtiğimiz Ramazan ayının ilk günü elim bir trafik kazasında hayatını kaybeden Ramazan Artun anısına düzenlenen futbol turnuvası sona erdi.

16 takımın mücadele ettiği ve büyük çekişmeye sahne olan turnuvanın finalinde "Soluganlar" şampiyonluk ipini göğüslerken, ikinciliği "Benahspor" elde etti. Final maçında Benahspor, ilk yarıda 3-1 öne geçmesine rağmen, "Soluganlar"ın etkili geri dönüşüne engel olamadı ve sahadan 5-3 mağlup ayrılarak şampiyonluğu rakibine kaptırdı. Turnuvada duygusal anlar da yaşandı; Rahmetli Ramazan Artun’un oğlu Erdem Artun da Benahspor formasıyla sahaya çıkarak babasının anısını yaşattı.

Kütahya TFF hakemlerinin görev aldığı ve 3 gün süren turnuvanın organizasyonunu Osman Artun üstlendi. Turnuva sonunda kupalar, düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Ramazan Artun anısına düzenlenen bu anlamlı turnuva, sporun birleştirici gücünü ve vefanın önemini bir kez daha ortaya koydu.