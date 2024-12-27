Eskişehir’de dün gece şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkan ve çamura saplanan tır, sabah saatlerinde dozer yardımıyla kurtarıldı.

Ankara istikametine ilerleyen 16 ART 187 kafa, 16 AYT 696 dorse plakalı tır, henüz bilinmeyen bir nedenle şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı. Eskişehir il sınırına yaklaşık 15 kilometre mesafede meydana gelen kazada, yolun kenarındaki çamur alan savrulan tır bir müddet ilerledikten sonra saplandı. Sürücüsünün uğraşları sonucu gece hareket etmeyen tır için çalışma başlatıldı. Araç kurtarıcısının yardım talep etmesi üzerine çağırılan dozerin yardımı ile tır, uzun uğraşlar sonucunda saplandığı yerden çıkarıldı.