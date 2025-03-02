Esenler Belediyesi, bu yıl Ramazan bereketini Gazze halkıyla paylaşarak iftar sofralarını Gazze’de kurdu.

Esenler’de Ramazan ayında geleneksel olarak düzenlenen toplu iftarlar bu yıl iptal edilerek, kardeşlik sofralarını Gazze’de de kurdu. ‘Soframız da bir, gönüllerimiz de’ diyen Esenler Belediyesi, 11 ayın sultanı Ramazan-ı Şerif’in bereketini, yaklaşık 2 yıldır İsrail tarafından katliama ve soykırıma uğrayan, yerinden edilen Gazzeli Müslümanlara ulaştırdı.

Her akşam bin 500 kişiye 4 çeşit yemek

Gazze’de kurulan sofraların yemekleri, Deniz Feneri Derneği aşevinde pişti. Esenler Belediyesi’nin bağışıyla Gazzeli aşçılar tarafından hazırlanan ilk iftar yemeği, bin 500 kişiye verildi. Yemekler, Kuzey Gazze’deki çeşitli kamplarda yerinden edilmiş ailelere dağıtıldı. Her akşam 4 çeşit sıcak yemekle iftar açmanın sevincini yaşayan Gazzeliler, Esenler Belediyesi’ne ve Belediye Başkanı Mehmet Tevfik Göksu’ya teşekkürlerini ilettiler.