Trendyol Süper Lig’in 26. haftasında Çaykur Rizespor, sahasında karşılaştığı Alanyaspor’u 3-1 mağlup etti.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

47. dakikada ceza sahasının sağ çaprazında topla buluşan Ghezzal’ın plase vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

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64. dakikada VAR’ın uyarısı üzerine pozisyonu izleyen Ali Şansal’an topun Varesanovic’in eline değdiğini dile getirerek penaltı kararı verdi. Penaltı da topun başına geçen Sporar meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 1-1

71. dakikada sağ kanattan Ghezzal’ın ceza sahasına ortasında Ali Sowe’un gelişine vuruşunda meşin yuvarlak meşin yuvarlak filelerle buluştu. 2-1

86. dakikada sol kanattan gelişen Çaykur Rizespor atağında Berkay pasını Olawoyin’e aktardı. Sağ kanattan ilerleyen Olawoyin’in ceza sahasına girerek yaptığı vuruşta meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-1

Hakemler: Ali Şansalan, Hüseyin Aylak, Cem Özbay

Çaykur Rizespor: Tarık Çetin, Taha Şahin, Mocsi, Samet Akaydin, Hojer, Alikulov (Berkay Özcan dk. 72), Olawoyin (Mithat Pala dk. 90+3), Ghezzal (Abdülkadir Ömür dk. 90+3), Varesanovic (Buljubasic dk. 81), Akintola (Zeqiri dk. 72), Ali Sowe

Yedekler: Grbic, Jurecka, Emrecan Bulut, Ayberk Karapo, Doğanay Avcı

Teknik Sorumlu: Osman Demir

Alanyaspor: Ertuğrul Taşkıran, Makouta, Fatih Aksoy, Aliti, Yusuf Özdemir, Richard, Vilhena, Cordova, Janvier (Efecan Karaca dk.78), Ui-jo Hwang, Sporar

Yedekler: Mert Furkan Bayram, Batuhan Yavuz, Umut Toy, Arda Usluoğlu, Balkovec, Nejdet Nezir Bilin, Yusuf Karagöz

Teknik Direktör: Sami Uğurlu

Goller: Ghezzal (dk. 47), Sowe (dk. 71), Olawoyin (dk. 86) (Çaykur Rizespor), Sporar (dk. 64 pen.) (Alanyaspor)

Sarı kartlar: Olawoyin, Mocsi (Çaykur Rizespor), Fatih Aksoy (Alanyaspor)

Kaynak: İHA