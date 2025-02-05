Gaziantep ve çevresinde yıkıcı bir etki bırakan 6 Şubat depremlerinde Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, hızla harekete geçerek hem şehri yeniden ayağa kaldırmak hem de depremzedelerin ihtiyaçlarını karşılamak için önemli projelere imza attı. Altyapı, arama kurtarma, geçici yaşam alanlarında hayata geçirdiği çalışmalarla bölge halkının yanında oldu.

Deprem sonrası altyapı sorunlarını çözmek için büyükşehir, ilk olarak şehirde içme ve kullanma suyunu tekrar sağlama çalışmalarına başladı. Depremin ikinci gününde şehir merkezine dönüşümlü olarak su verilmeye başlandı. Dördüncü günde ise Nurdağı ve İslahiye dahil olmak üzere tüm ilçelere içme suyu ulaştırıldı. Çadır ve konteyner kentlerde içme suyu ve kanalizasyon bağlantıları eksiksiz şekilde tamamlandı. Ayrıca, Düzbağ Tüneli ve 2 bin 600 milimetrelik çelik boru hattında oluşan büyük hasar hızla onarıldı.

5 bin 850 ton sıcak asfalt, 17 kilometrelik sathi kaplama

Yol çalışmaları da şehrin yeniden canlanmasında kritik bir rol oynadı. Gaziantep-Nurdağı bağlantı yolu depremden hemen sonra ulaşıma açıldı. Toplamda 5 bin 850 ton sıcak asfalt döşenirken, kırsal mahallelerde 17 kilometre sathi kaplama işlemi gerçekleştirildi. Geçici yaşam alanlarının çevre düzenlemeleri kapsamında 34 bin 973 metrekare kilit taşı döşendi.

Arama kurtarma çalışmalarında zamanla yarış

Depremin ardından, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı, 68 farklı noktada 418 personel ve 72 araçla arama kurtarma çalışmaları yürüttü. Çalışmalar sonucunda 191 kişi enkazdan sağ olarak kurtarıldı. Deprem bölgesindeki çadır kentlerde yangın güvenliğini sağlamak için itfaiye ekipleri 24 saat esasına göre görev yaptı. Nurdağı, İslahiye, Şahinbey ve Şehitkamil’de kurulan çadır kentlerde toplam 17 itfaiye aracı ve onlarca personel bu hizmeti kesintisiz olarak sürdürdü. Ayrıca GASKİ koordinasyonunda, iş makineleri ve vinçler deprem bölgelerine sevk edilerek hem kurtarma hem de iyileştirme çalışmalarına destek sağlandı.

Acil yıkım ve geçici yaşam alanları kazandırma çalışmaları hızlıca gerçekleşti

Depremde hasar gören ve yıkılma riski taşıyan binalar, acil yıkım ekipleri tarafından hızlı bir şekilde müdahale edilerek ortadan kaldırıldı. Nurdağı kırsalında 299 bina ve 7 minarenin, İslahiye kırsalında ise 272 bina ve 5 minarenin yıkımı gerçekleştirildi. Bu süreçte toplam 10 ekip ve 58 personel görev aldı.

Geçici yaşam alanlarının kurulumu ve düzenlemeleri de Gaziantep Büyükşehir’in öncelikleri arasında yer aldı. İslahiye ve Nurdağı’nda toplam 2 bin 763 konteynerin elektrik, su ve kanalizasyon bağlantıları tamamlandı. Ayrıca, İslahiye ve Nurdağı’nda yüzme havuzlarına kurulan geçici çamaşırhane alanlarında toplamda 26 çamaşır ve 26 kurutma makinesi hizmete sunuldu. İslahiye’ye 29, Nurdağı’na ise 50 duş ve soyunma kabini yerleştirildi.

Dayanışmayla yeniden ayakta durma mücadelesi

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bu süreçteki çalışmaları, yalnızca fiziksel yaraları sarmakla kalmadı; aynı zamanda depremzedelerin sosyal yaşamlarını kolaylaştıracak çözümler sunmaya da odaklandı. Elektrik ve su bağlantılarının yanı sıra çevre düzenlemeleri hızla tamamlanarak geçici yaşam alanları daha yaşanabilir hale getirildi.