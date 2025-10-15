Şehitkamil Belediyesi tarafından kültürel, bilimsel ve sanatsal yaşamı canlandırmak amacıyla hazırlanan "Sanat, Bilim ve Tarım Akademisi" programları, bu yıl da başladı. D.T. Şehitkamil Sahnesi, Şehitkamil Sanat Merkezi ve Agro Park’ta düzenlenen eğitimlerde çocuklardan gençlere, yetişkinlerden kadınlara kadar geniş bir katılımcı kitlesine yönelik kurslar veriliyor.

Şehitkamil Belediyesi yeni dönemde toplumun her kesimini kapsayan eğitimlerle bireylerin hem kişisel hem de mesleki gelişimine katkı sunmayı hedefliyor. 2025-2026 döneminde branş sayısı artırılarak verilen kurslarda eğitimler başladı. Sanat, bilim ve tarım temalı akademi eğitimleri sayesinde, katılımcıların hem üretkenliklerini artırmaları hem de yeteneklerini keşfetmeleri amaçlanıyor.

Bilim kurslarına büyük ilgi

Teknolojiyi yakından takip eden gençler için hazırlanan Bilim Akademisi kursları, bu dönem de dikkat çekici içerikleriyle öne çıkıyor.14-18 yaş grubuna yönelik İnsansız Hava Araçları (İHA) yapımı eğitimi, gençlerin mühendislik ve havacılık alanında bilgi sahibi olmalarını sağlarken, Yapay Zeka ve Cloud (Bulut) Eğitimi programları dijital çağın en önemli alanlarında gençlere rehberlik ediyor. Bunun yanı sıra 8-10 yaş arası çocuklara yönelik Robotik Kodlama ve Dijital Oyun Geliştirme kursları, çocukların analitik düşünme, problem çözme becerilerini geliştiriyor. 10-14 yaş grubuna özel olarak düzenlenen Roket Tasarımı ve Fırlatma atölyesi ise bilime ilgi duyan gençler için hem eğitici hem de heyecan verici bir deneyim sunuyor. Ayrıca 18-22 yaş arası genç yetişkinler için Etkili CV Oluşturma ve LinkedIn Kullanımı eğitimleri, kariyer planlaması ve profesyonel gelişim açısından büyük önem taşıyor.

Tiyatro atölyelerinde sahne heyecanı

Şehitkamil Belediyesi’nin kültür alanında öncü projelerinden biri olan Tiyatro Akademisi, bu yıl da farklı yaş gruplarına özel eğitimlerle sahneye hazırlanıyor. 10-14 yaş arası çocuklara yönelik Çocuk Tiyatro Eğitimi, genç yeteneklerin sahne disiplini kazanmasına katkı sağlarken, Kadın Tiyatro Eğitimi programı kadınların sanatsal ifade gücünü artırmayı hedefliyor. Ayrıca Yetişkin Tiyatro Eğitimi ile tiyatroya gönül veren her yaştan birey sahne sanatlarının inceliklerini öğrenme fırsatı bulacak. Tiyatro Atölyesi’nde verilecek eğitimler, hem amatör tiyatro topluluklarının gelişimine katkı sağlayacak hem de ilçedeki kültürel etkinliklere yeni soluklar getirecek.

Müzik atölyelerinde melodiler yükseliyor

Sanatın evrensel dili müzik, Şehitkamil Sanat Merkezi’nde yankılanmaya devam ediyor. Her yaştan müziksevere açık olan Müzik Atölyeleri, bu dönem de zengin içerikleriyle dikkat çekiyor. 7 yaş ve üzerindeki çocuklar için Gitar, Keman ve Piyano eğitimleri verilirken, 15 yaş ve üzeri katılımcılar için Bateri eğitimi düzenleniyor. Ayrıca geleneksel müzik kültürünü yaşatmak amacıyla Bağlama, Ud, Tambur, Çello, Şan, Solfej/Türk Halk Müziği ve Solfej/Türk Sanat Müziği eğitimleri de müzik severlerle buluşuyor.

Görsel sanatlarda yeni ufuklar

Sanatın renkli dünyasına adım atmak isteyenler için Görsel Sanatlar Atölyesi birbirinden değerli branşlarda eğitimler sunuyor. 7 yaş ve üzeri katılımcılara yönelik Temel Resim Eğitimi ile çocuklar erken yaşta renklerle ve çizgilerle kendilerini ifade etmeyi öğreniyor. Karakalem, Yağlı Boya ve Ebru Sanatı eğitimleriyle hem klasik hem de geleneksel sanat dalları geleceğin sanatçılarına aktarılıyor. Ayrıca 5-10 yaş grubuna özel olarak hazırlanan Bale Eğitimi, çocukların bedensel esneklik, ritim ve estetik duygularını geliştirmelerine yardımcı oluyor.

Tarım akademisi ile doğayla buluşma

Şehitkamil Belediyesi, sadece şehirli bireyleri değil, doğayla iç içe bir yaşamı da destekliyor. Bu kapsamda Agro Park’ta hayata geçirilen Tarım Atölyesi, çocuklara tarımın temel prensiplerini öğretmeyi amaçlıyor. Katılımcılar, tohum ekiminden bitki yetiştiriciliğine, doğa sevgisinden çevre bilincine kadar birçok konuda pratik bilgiler edinecek. Böylece çocuklar, hem doğayla bağ kurmayı öğrenecek hem de sürdürülebilir yaşam bilinci kazanacak.

Yetenek hazırlık kursları ile geleceğin sanatçıları yetişiyor

Yetenek Hazırlık Kursları ile Güzel Sanatlar Liselerine girmek isteyen öğrencilere de özel destek sağlanıyor. Deneyimli eğitmenler eşliğinde verilen bu eğitimlerde, öğrenciler sınavlara yönelik uygulamalı çalışmalar yaparak hayallerine bir adım daha yaklaşıyor.

"Sanat, bilim ve tarımda öncü olmaya devam edeceğiz"

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, ilçede kültür, sanat ve bilimin gelişimi için yatırımların artarak devam edeceğini söyledi. Yılmaz, "Her yaştan vatandaşımızın kendini geliştirebileceği, yeni beceriler kazanabileceği ortamlar oluşturmaya devam ediyoruz. Şehitkamil’i sadece bir şehir değil, aynı zamanda bir öğrenme ve üretim merkezi haline getirmek en büyük hedefimiz. Çocuklarımız, gençlerimiz ve kadınlarımız için başlattığımız bu eğitimler, geleceğimizin teminatıdır" dedi.