Burdur AFAD İl Müdürlüğü tarafından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü personeli afet öncesi ve sonrası yapılması gerekenler konusunda bilgilendirildi.

Burdur AFAD İl Müdürlüğü ekipleri tarafından Burdur Gençlik Merkezi ve Spor Salonu çalışanlarına yönelik düzenlenen eğitimde yaşanabilecek afet durumlarına karşı bilinç ve hazırlık seviyesini arttırılmak hedeflendi. Eğitimde, afet öncesinde alınması gereken tedbirler, afet anında doğru davranış şekilleri ve afet sonrası yapılması gerekenler detaylı şekilde anlatıldı. Özellikle deprem anında hayat kurtaran ’çök-kapan-tutun’ tekniği uygulamalı olarak gösterilen eğitimde doğru pozisyon alma ve panik yönetimi konusunda pratik yapıldı. Ayrıca, tahliye planlaması, toplanma alanları ve acil durum çantası gibi konular üzerinde personel bilgilendirildi.