Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu ev sahibi olmak isteyen vatandaşların hayallerini gerçekleştiriyor. Şahinbey Belediyesi tarafından yaptırılacak 10 bin konutun ilk etabı olan 3 bin 385 konutun kuraları 18 Ekim Cumartesi günü çekilecek.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, ev sahibi olamayan vatandaşların umutlarını gerçeğe dönüştürmeye devam ediyor. Türkiye’de bir ilki gerçekleştirerek dar gelirli vatandaşlara faizsiz, uygun taksitli konut imkânı sunan Şahinbey Belediyesi, yeni bir büyük adım daha atıyor. Başkan Tahmazoğlu, 18 Ekim Cumartesi günü yapılacak olan 10 bin konutun ilk etabı olan 3 bin 385 konutun kura çekimi ile yine binlerce ailenin daha ev sahibi olacağını müjdeledi.

Aylık 14 bin TL ile ev sahibi olunacak

Proje kapsamında ev sahibi olacak vatandaşlar için önemli bir kolaylık da ödeme planında sağlandı. Başkan Tahmazoğlu, taksit ödemelerinin 2027 yılının Ocak ayında başlayacağını ve aylık ödemelerin 14 bin TL’den itibaren olacağını açıkladı. Bu uygulama ile vatandaşlar, kira öder gibi ev sahibi olacak. Şahinbey Belediyesi’nin kendi finansman modeliyle yürüttüğü projede faizsiz ve banka aracısız ödeme sistemi uygulanacak.

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, "Vatandaşlarımız hiçbir banka ya da kredi yüküne girmeden, doğrudan belediyemiz aracılığıyla ev sahibi olabilecek. Bizim tek amacımız her bir hemşerimizin güvenli, huzurlu bir yuvada yaşamasını sağlamak. Konut maliyetinin yüzde 20’si olan 420 bin TL’yi peşinatı sizden tek seferde talep etmiyoruz. Sizi yormayacağız bu ödemeyi dört eşit taksit halinde yapabileceksiniz. 105 bin TL’lik ilk taksit 2026 Ocak ayında, diğer taksitler ise 2026 yılının Nisan, Temmuz ve Ekim aylarında ödenecek. Sizlere rahat nefes aldırmak için bu yıl içinde sizlerden herhangi bir ödeme talep etmiyoruz. 2026 yılında da peşinat dışında herhangi bir ödeme alınmayacak. Evinize yerleşmeden taksit ödemeyeceksiniz. Konutlarımızı 2026 yılının sonunda teslim etmeyi planlıyoruz. Ayrıca vatandaşlarımız ev taksitlerini eve taşındıktan sonra ödemeye başlayacak" ifadelerini kullandı.

Binlerce ailenin yüzü gülecek

Başkan Mehmet Tahmazoğlu, belediyeciliğin sadece yol ve kaldırım yapmak olmadığını ifade ederek "Bizim için belediyecilik sadece yol yapmak, park yapmak değildir. Asıl görevimiz vatandaşımızın, hayatına dokunmaktır. Kimsenin evsiz kalmaması, her ailenin kendi yuvasında huzurla yaşaması için çalışıyoruz. 18 Ekim’de yapılacak kura çekimiyle binlerce ailemizin yüzü gülecek. Bu bizim için büyük bir mutluluk" şeklinde konuştu.

Sosyal belediyecilikte örnek model

Şahinbey Belediyesi, son yıllarda hayata geçirdiği sosyal konut projeleriyle Türkiye’deki yerel yönetimlere örnek oluyor. Bugüne kadar on binlerce aileyi ev sahibi yapan Şahinbey Belediyesi, her projesinde vatandaşların ödeme gücünü dikkate alarak hareket etti. Bu yaklaşımın Türkiye genelinde sosyal konut politikasına ilham verdiğini belirten vatandaşlar, Şahinbey modelinin "yerelde konut sorununa kalıcı çözüm" sunduğuna dikkat çekiyor.

Şahinbey modeline büyük ilgi

Daha önce yapılan 9 bin 833 konutun 5 bin 88’i sosyal konut olarak vatandaşlara uygun ödeme şartları ile veren Şahinbey Belediyesi yeni proje ile bilirlikte sosyal konut sayısını 15 bin 88’e çıkarırken yaptığı konut sayısını ise 19 bin 833’e çıkarmış olacak. Yapılacak olan 10 bin konutun ilk etabı olan 3.385 olurken ilk kura çekilişi 18 Cumartesi günü saat 09:00 da Şahinbey Spor Salonun da gerçekleştirilecek.

Vatandaşlardan teşekkür yağmuru

Projeye başvuran vatandaşlar, uygun fiyat ve faizsiz ödeme imkanı nedeniyle Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu’na teşekkür ederek, "Yıllardır kira ödüyoruz ama bir türlü ev alamamıştık. Başkanımız sayesinde artık bizim de bir yuvamız olacak. Allah razı olsun" diye konuştu.