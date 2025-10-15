Gaziantep’te meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 53’ünü motosiklet kazaları oluştururken bazı feci kazalar KGYS kameralarına yansıdı. Yapılan denetimlerde ise 403 bin 522 motosiklet kontrol edilerek 87 bin 301 motosiklete cezai işlem uygulandı.

Gaziantep’te 2025 yılının ilk 9 ayında kent merkezinde meydana gelen ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının yüzde 53’ünü motosiklet kazaları oluşturdu. Kentte, yılın ilk 9 ayında 403 bin 522 motosiklet kontrol edilerek 87 bin 301 motosiklete cezai işlem uygulandı. Meydana gelen çok sayıda feci motosiklet kazası ise Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kameralarına saniye saniye yansıdı.

Gaziantep Valiliği: "Trafik kuralları hayat kurtarır, kurallara uyalım"

Yapılan denetimlerle ilgili Gaziantep Valiliği’nin açıklamasında, "2025 yılında İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerimizce toplam 403 bin 522 motosiklet kontrol edilmiş, 87 bin 301 motosiklete cezai işlem uygulanmıştır. Ancak yapılan denetim ve kontrollere rağmen, şehir içinde meydana gelen ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yüzde 53’üne motosikletlerin karıştığı tespit edilmiştir. Değerli sürücülerimiz, unutmayalım ki trafik kuralları hayat kurtarır, kurallara uyalım" ifadelerine yer verildi.

KGYS kameralarına yansıyan bazı feci kazalar ise dikkat çekti.