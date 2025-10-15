Türkiye’nin tekstil üretim şehirlerinden Gaziantep’te Tekstil Makineleri Fuarı 2025 açılışı gerçekleştirildi.

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Sanayi Odası, Gaziantep Ticaret Odası, Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi’nin destekleriyle düzenlenen fuar Ortadoğu Fuar Merkezi’nde gerçekleştirildi. Fuarda Almanya, İsviçre, İtalya ve Belçika’nın yanı sıra Çin ve Hindistanlı yatırımcıların stantları ile 15 ülkeden 228 katılımcı yer aldı. Yerli üretim makinelerin de tanıtıldığı fuarda, yalnızca makine sergileri değil aynı zamanda teknoloji lansmanları, inovatif çözümler ve AR-GE odaklı yeniliklerin tanıtıldığı bir platform haline getirildi.

Açılışta konuşan Gaziantep Valisi Kemal Çeber, kentte yapılan fuarları desteklediklerini ifade ederek, Gaziantep’in tekstil alanında da iyi bir seviyede olduğunu dile getirdi.

"Bu ihracat rakamlarımızı fuar destekleriyle, ihracat destekleriyle daha yukarıya taşımaya gayret ediyoruz"

Açılış töreninde konuşan Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, "Gaziantep biraz evvel de bahsedildi, Anadolu’nun aslında parlayan yıldızı, ilk lider şehirlerden birisi. Gaziantep, ben de Kayseriliyim, Kayseri ve Konya, gerçekten Anadolu’da sanayinin, organize sanayi bölgelerinin kurulmasıyla sanayinin hızlıca ilerlediği ve sanayi kültürünün olduğu şehirler. Kayseri, Kayseri ve Konya buralar yapmış olduğu ihracat rakamlarıyla da zaten kendileri belli ediyorlar. Bunlara hızlıca yenili katıldı daha sonra Kahramanmaraş, Malatya gibi. Şimdi katılmaya da devam ediyor. OSB’ler kuruldu, orada çok ciddi yatırımlar var. Diğer illerimizde de, Şanlıurfa’da olsun, diğer Anadolu illerimizde de çok hızlı yatırımlar oluyor. Asya ve Avrupa’nın kesişim noktasında. İpek yolu üzerinde olan ülkemiz ve İpek yolu üzerinde olan şehrimiz bu noktada kendini her alanda gösteriyor ve artık Türkiye sahip olduğu konumu, gelişmiş lojistik altyapısı ve güçlü sanayi kapasitesiyle Türkiye küresel ticaretin ana arterlerinden biri haline gelmiş durumda. Bu da tabii bizim ticaret bakanlığı olarak görev ve yetki alanımıza. Çok yakın olarak giriyor. Özellikle sanayicimizin ihracatında, yine ithalat yapılan mallarda sanayicimizi koruma yönünde tedbirler almaya devam ediyoruz. İhracatta desteklerimiz devam ediyor. Şöyle baktığımızda ihracatımızın 2025 yılı Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 arttığını görebiliyoruz. Yani 22.6 milyar dolar. Eylül ayında Türkiye’nin ihracatı var. 2025 yılı Ocak-Eylül döneminde ise yüzde 4.1’lik bir ihracat artışı var. Sadece Ocak ayından Eylül ayına kadar 200.6 milyar dolar ihracatımız oldu. İthalatımız da bu dönemde 267.6 milyar dolar seviyesine geldi. Yıllıklandırmış olarak baktığımızda, yüzde 3.2’lik bir artışla Türkiye’nin ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre 269.7 milyar dolara çıktı. Yıl sonu hedefimiz 273.8 milyar dolarla bu yılı rekor seviyede kapatmak. Bununla alakalı sanayicilerimizin gayretleri, çalışmaları özgürle görüyoruz. Bizler de bakanlık olarak destekliyoruz. Bu ihracat rakamlarımızı fuar destekleriyle, ihracat destekleriyle daha yukarıya taşımaya gayret ediyoruz" diye konuştu.

Törende konuşan Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ise bu tarz fuarları desteklediklerini söyledi.

Açılışa, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantep Ticaret Odası Başkanı Tuncay Yıldırım, Gaziantep Sanayi Odası yetkilileri ve Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Cengiz Şimşek katıldı.