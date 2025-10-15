Gaziantep Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde kurumlar arası güçlü iş birliğiyle bağımlılıkla mücadelede yeni dönem başlıyor.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin de iş birliğinde olduğu "Bağımsızlık Seferberliği İş Birliği Protokolü" kentteki kamu kurumları, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının ortak iradesiyle bağımlılıklara karşı toplumsal bir dayanışma modeli oluşturacak.

Büyükşehir Belediyesi, taraf olduğu protokol kapsamında "Bağımsızlık Seferberliği" çatısı altında kentte yürütülen bağımlılıkla mücadele çalışmalarının koordinasyonunu sağlayacak, aynı zamanda farkındalık ve rehabilitasyon alanlarında yeni projeler geliştirecek.

Öte yandan protokol çerçevesinde, tütün, alkol, madde, kumar ve teknoloji bağımlılıklarına karşı koruyucu ve önleyici faaliyetler yürütülerek, toplumun her kesiminin bu mücadeleye katılımı teşvik edilecek. Yürütülecek çalışmalarla birlikte özellikle gençler arasında bağımlılık riskinin azaltılması, eğitim, sağlık, spor ve manevi destek temelli uygulamaların yaygınlaştırılması planlanıyor.

"Bağımlılığa karşı örnek bir model ortaya koyduk"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, protokol töreninde yaptığı konuşmada, Gaziantep’in bu konuda Türkiye’ye örnek olabilecek bir model ortaya koyduğunu belirterek, "Gaziantep modeli, birlikte rahmet var, birlikte kuvvet doğar anlayışıyla şekillenen bir koordinasyon sistemidir. Valimizin liderliğinde, üniversitelerimiz, Yeşilay, sivil toplum kuruluşlarımız ve yerel yönetimlerimizle aynı hedefe kilitlenmiş durumdayız. Bu birliktelik, şehrimizin bağımlılıkla mücadelede öncü bir şehir olmasını sağladı" dedi.

"Bağımlılıkla mücadeleyi geniş bir alanda yürütüyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bağımlılıkla mücadele konusunda uyguladığı somut adımları anlatan Başkan Fatma Şahin, "Biz bu şehirde bağımlılıkla mücadeleyi sokaktan okula, aileden dijital dünyaya kadar geniş bir alanda yürütüyoruz. Çocukların ve gençlerin ekran karşısında geçirdiği süreyi azaltmak, onları bilinçli bireyler haline getirmek için projeler geliştiriyoruz" ifadelerini kullandı.

Dijital bağımlılığın aile bağlarını zayıflattığını belirten Başkan Şahin, "Bugün çocuklarımızın birçoğu şiddet içerikli oyunlarla büyüyor. Oysa biz, öldürmeden puan kazanılan, yaşatmayı öğreten oyunlar üretmeliyiz. Karanlıkla mücadele etmenin yolu aydınlığı çoğaltmaktır. Biz, Yeşilay ve Diyanet İşleri Başkanlığı iş birliğiyle, aile değerlerini öne çıkaran iyi oyunlar, iyi alışkanlıklar projesi başlattık" diye konuştu.

"Yeşilay ile birlikte bağımlılıkla mücadele merkezimizi kuruyoruz"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi’nin bağımlılıkla mücadele kapsamında oluşturduğu merkezlere de değinen Şahin, "Yeşil Aile Danışmanlık Merkezimizle 18 yaş altı çocuklarımızı koruma altına aldık. Şimdi bir adım daha ileri gidiyoruz. Yeşilay iş birliğiyle bağımlılıkla mücadele merkezimizi kuruyoruz. Bu merkezde hem psikolojik destek hem tıbbi rehabilitasyon hizmetleri verilecek. Dört güçlü paydaşımız; devlet, yerel yönetim, sivil toplum ve üniversiteler, bu mücadelede tek yürek olacak" dedi.

"Büyükşehir ve Yeşilay öncülüğünde çok önemli adımlar atıyoruz"

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, bağımlılıkla mücadelenin ulusal bir güvenlik meselesi haline geldiğini bu konuda en kararlı adımları atan şehirlerden birinin Gaziantep olduğunu ifade ederek, "Büyükşehir Belediye Başkanımız Fatma Şahin’in öncülüğünde, Yeşilay ve üniversitelerle birlikte çok önemli adımlar atıyoruz. Bu şehir, sadece fiziki yatırımlarla değil, insanı koruyan sosyal politikalarıyla da örnek bir model ortaya koyuyor. Gaziantep’te son iki yılda narkotik suçlarda yüzde 30’un üzerinde azalma var. Atık su analizlerinde uyuşturucu oranı yüzde 25’e kadar gerilemiş durumda. Bu sonuçlar, alınan tedbirlerin işe yaradığını gösteriyor. Ancak kalıcı başarı için her bir bireyin bu mücadelede sorumluluk alması gerekiyor. Herkes görevini tam yaptığında Gaziantep bu savaştan galip çıkacaktır" şeklinde konuştu.

Büyükşehir, bağımlılığa karşı Yeşilay ile omuz omuza

Yeşilay Genel Başkanı Doç. Dr. Mehmet Dinç, Gaziantep’in hem Valiliğin himayesi, hem Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in öncülüğü, hem de dört büyük üniversitenin iş birliğiyle örnek bir şehir olduğunu vurgulayan Dinç, "Bu şehirden çıkacak model Türkiye’nin bağımlılıkla mücadele tarihine geçecek. Biz buna inanıyoruz" diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin’in bağımlılıkla mücadeleye verdiği öneme değinen Dinç, "9 Eylül 2024’te Başkanımız, büyük bir azimle, ‘Hocam büyük bir yangın var, biz bunun farkındayız. Vatanımızın hiçbir çocuğunu kaybetmeyelim istiyoruz’ dedi. O tarihten itibaren Yeşilay olarak Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile omuz omuza çalışmaya başladık" diye konuştu.

Protokol paydaşları

Mavera Kongre ve Sanat Merkezi’nde düzenlenen protokol, Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığı, Türkiye Yeşilay Cemiyeti - Türkiye Yeşilay Vakfı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Millî Eğitim Müdürlüğü, Denetimli Serbestlik İl Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü, İl Müftülüğü, Gençlik Spor İl Müdürlüğü, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi, Hasan Kalyoncu Üniversitesi ve SANKO Üniversitesi arasında imzalandı.