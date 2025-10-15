Gaziantep’in Araban ilçesinde çeşitli kurumların ve hayırseverlerin desteğiyle Gazze yararına hayır çarşısı açıldı.

Gaziantep’in Araban ilçesinde çeşitli kurumların ve hayırseverlerin desteğiyle Gazze yararına hayır çarşısı açıldı. Belediyesi bahçesine kurulan Hayır Çarşısı’ndan elde edilecek gelirin İsrail’in saldırıları altında zor günler geçiren Gazze halkına bağışlanacağız öğrenildi.

Hayır çarşısı ile ilgili açıklama yapan Araban İlçe Müftüsü Muhammed Konuksever, "Filistin ve Gazzeli kardeşlerimizin ihtiyaçlarını bir nebze olsun karşılamak amacıyla Hayrı Çarşı’sı düzenliyoruz. Tüm halkımızı bu çarşımıza ve Gazze halkına destek olmaya davet ediyoruz. Gazze’de yürürlüğe giren ateşkes anlaşmasının ardından barışın devamlılığını arzuluyoruz. İnşallah oradaki kardeşlerimiz huzura kavuşur, vatanlarını tekrar ihya eder. Çarşıdan elde edeceğimiz gelirin tamamını Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) aracılığıyla Gazze’ye ulaştıracağız" diye konuştu.

Hayır Çarşısı’na alışveriş yapmak için gelen vatandaşları ise burada yaptıkları alışverişleri ile Gazze’deki insanlara yardım etmekten dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.

Hayır Çarşısı’nın 16 Ekim gün sonuna kadar açık kalacağı bildirildi.