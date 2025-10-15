Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde ‘Kadına Yönelik Şiddetle Mücadelede’ programı düzenlendi.

Tunceli’nin Çemişgezek ilçesinde, kadına yönelik şiddetle mücadeleye dikkat çekmek ve aile içi iletişimin önemine vurgu yapmak amacıyla kapsamlı bir farkındalık programı gerçekleştirildi. Çemişgezek Kaymakamı Levent Küçük’ün katılımıyla düzenlenen program, Tunceli İl Jandarma Komutanlığı, Çemişgezek İlçe Jandarma Komutanlığı ve Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü iş birliğiyle hayata geçirildi.Etkinlikte; kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında jandarma birimlerince yürütülen çalışmalar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın destek mekanizmaları ve aile içi iletişimin önemi konularında bilgilendirici sunumlar ve söyleşiler yapıldı.

Kaymakam Levent Küçük, kadına yönelik şiddetle mücadelenin yalnızca kurumların değil, toplumun tüm kesimlerinin ortak sorumluluğu olduğunu vurguladı. Küçük, "Kadına yönelik şiddetin önlenmesi, yalnızca kurumların değil, tüm toplumun ortak sorumluluğudur. Bu bilinçle farkındalık çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz. Toplumda farkındalık oluşturmak, güçlü aile yapısını korumak ve sağlıklı iletişimi yaygınlaştırmak için çaba göstermeliyiz" ifadelerini kullandı.

Program, katılımcıların sorularının yanıtlanması ve farkındalık materyallerinin dağıtılmasıyla sona erdi.