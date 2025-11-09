Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı kapsamında kırsalda üretimi güçlendirmeye yönelik çalışmalarını sürdürüyor. 2024 yılında 24 proje tamamlanırken, 2025 yılı için proje sayısı iki katına çıkarılarak 48’e yükseltildi. Toplam yatırım tutarı ise 273,5 milyon TL’ye ulaştı.

Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürlüğü, üreticilerin gelir düzeyini artırmak, tarımsal altyapıyı güçlendirmek ve kırsal bölgelerde istihdamı desteklemek amacıyla önemli projelere imza attı. Tarım ve Orman Bakanlığı’nın destekleriyle yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programı çerçevesinde, hayvancılıktan su ürünlerine, tarımsal ürünlerin işlenmesinden bireysel sulamaya kadar geniş bir yelpazede yatırımlar hayata geçirildi. Kent genelinde yürütülen projelerle hem üretim kapasitesi hem de tarımsal çeşitlilik artarken, kadın ve genç üreticilerin kırsal kalkınma süreçlerine aktif katılımı da güçlendirildi. 2024’te 24 proje tamamlanırken, 2025 yılında proje sayısının iki katına çıkarılmasıyla Tunceli tarımında yeni bir büyüme döneminin başlaması hedefleniyor.

2024 yılında yapılan yatırımların ayrıntılarını paylaşan Tunceli Tarım ve Orman İl Müdürü Yavuz Suat Pala, "Tarım İl Müdürlüğü olarak kırsalda üretime destek olan tüm üreticilerimizi, kadınlarımızı, gençlerimizi desteklemek için Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Kırsal Kalkınma Yatırımları Destekleme Programları kapsamında projelerimizi yürütüyoruz. Bu kapsamda 2024 yılında toplam 24 projemizi tamamladık, bu projelerin toplam proje tutarı 57 milyon TL; bunun 28,5 milyon TL’si hibe olarak üreticilerimizin hesaplarına yattı. Bu projelerin 5’i ekonomik yatırımlardır. 490 ton kapasiteli su ürünleri tesisi, ikincisi tarımsal ürünlerin işlenmesi, paketlenmesi, depolanması (Merkez OSB’de yaptığımız) Çemişgezek’te Tohum Eleme Tesisi Modernizasyonu, Pertek’te 370 baş küçükbaş ağılı ve 560 baş büyükbaş ağılı hayata geçirildi. 2024 yatırımlarının 13 tanesi altyapı yatırımlarımız ve kalan 6 projemiz bireysel sulama yatırımları olarak hayata geçirildi" şeklinde konuştu.

"2024 yılında 24 olan projeleri 2025 yılında 48’e yükselttik"

Hayata geçirilen projelerin 2025 yılında 2 katına çıkarıldığını belirten Müdür Pala, "2025 yılına bakacak olursak; 2024 yılında 24 olan projeleri 2025 yılında 48’e yükselttik. Toplam proje tutarımız ise 273,5 milyon TL. Bunun 136,7 milyon TL’lik kısmı hibe olarak üreticilerimizin hesaplarına yattı. Tarım ve Orman Bakanlığı olarak üreticilerimizi yüzde 50 oranında destekledik. Bu projeleri 3 ana başlıkta sınıflandırabiliriz. 14 projemiz ekonomik yatırım olarak hayata geçirildi. 2 tanesi Mazgirt’te, 2 tanesi Ovacık’ta, 2 tanesi Pertek’te ve 1 tanesi Çemişgezek’te olmak üzere 7 tane büyükbaş hayvan ağılı hayata geçirildi. Aynı zamanda 2 tanesi Çemişgezek’te, bir tane merkezde ve bir tane de Pertek’te olmak üzere 4 tane su ürünleri tesisi hayata geçirildi. Biri Mazgirt’te, diğeri Çemişgezek’te olmak üzere 2 tane küçükbaş hayvan ağılı hayata geçirildi. Mazgirt’te su ürünleri teknoloji yenileme projesini de 2025 yılında hayata geçirdik. Toplam 26 projemiz altyapı yatırımları, 8 projemizi de bireysel sulama yatırımları olarak hayata geçirdik. Bu bireysel sulama yatırımlarından 5 tanesi Pertek’te 2 tanesi Mazgirt’te ve bir tanesi Ovacık’ta hayata geçirildi. Bireysel sulamayı desteklerken toplam 279 dekarlık alanı modern bir sulama sistemine kavuşturduk. Bu projelerimizle su tasarrufu sağlarken sulamada verimliliği hedefledik" dedi.