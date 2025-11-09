Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü toz taşınımı ve zirai don uyarısında bulundu.

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, "Elazığ, Malatya, Tunceli ve Bingöl çevreleri ile Adıyaman’ın kuzey kesimlerinde hafif, yer yer orta şiddette zirai don beklendiğinden dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir. Bölge genelinde toz taşınımı beklendiğinden meydana gelebilecek görüş mesafesinde düşme, ulaşımda aksamalar, hava kalitesinde azalma gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem arz etmektedir" denildi.