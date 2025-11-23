Tunceli’de yaklaşık 50 dağ keçisi yol kenarında yiyecek ararken görüntülendi.
Gün doğmadan başlayan mesai sürüyor: Ankara’da şeker pancarı hasadı tempo kesmiyor
İçeriği Görüntüle
Tunceli merkeze bağlı Türüşmek köyü kırsalında, yol kenarında Dünya Doğa Koruma Birliğince (IUCN) yayımlanan ’Nesli Tükenme Tehlikesi Altında Olan Türlerin Kırmızı Listesi’ndeki yaklaşık 50 dağ keçisinden oluşan sürü, bölgeden geçen vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde doğal yaşam alanlarında yiyecek aradıkları görülen dağ keçilerinin sakin tavırları dikkat çekti.
Kaynak: İHA