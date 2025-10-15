Beşiktaş U17 Takımı ‘Can Cana Tunceli’ etkinlikleri kapsamında Tunceli’de vatandaş ve öğrencilerle bir araya geldi.

Tunceli, Vali ve Belediye Başkan Vekili Şefik Aygöl’ün girişimleriyle başlayan "Can Cana Tunceli" etkinlikleri kapsamında çeşitli görüntülere sahne oluyor. Bu kapsamda kente gelen Beşiktaş U17 Takımı’nın, Pertek Kalesi’nde gençlerle buluşmasıyla başlayan program, Tunceli Anadolu Lisesi ziyareti ve Hüseyin Güntaş Kütüphanesi’nde gerçekleştirilen söyleşi ile devam etti. Söz konusu söyleşide Tunceli Spor Lisesi öğrencilerinin sorularını yanıtlayan takım, söyleşinin ardından Atatürk Stadyumu’nda Dersimspor ile kardeşlik maçında karşılaştı.

"Eğitime biz de çok önem veriyoruz"

Futbol Akademisi Gençlik ve Teknik Sorumlusu Serdar Topraktepe, Hüseyin Güntaş Kütüphanesi’nde Spor Lisesi öğrencilerinden birinin "Üniversite sınavlarına hazırlanıyor musunuz? Futbol dışında bir mesleğiniz olup olmayacağını merak ediyorum?" sorusuna yanıt verdi. Teknik Sorumlu Topraktepe, "Okul çok önemli, bizim tesiste kalan 15, 16 tane futbolcumuz var. Tesiste kalmalarına rağmen, sabah servisle okula gidiyor, okulları 3’e kadar sürüyor, ondan sonra da idmana geliyorlar. Yani biz eğitimi hiçbir zaman bıraktırmıyoruz. Çünkü onların geleceğinde sporcu olmak, istatistik olarak yüksek rakamlarda değil. O yüzden gelecekteki hayatlarında da futbol olmasa da kendi ayakları üzerinde durabilecekleri şekilde eğitilmelerini istiyoruz. Bu yüzden eğitime biz de çok önem veriyoruz" dedi.

Dersimspor-Beşiktaş U17 karşılaşmasında dostluk kazandı.