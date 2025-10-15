Antalya Gazeteciler Cemiyeti’nin (AGC) geleneksel "Basın Sohbetleri" programının ekim ayı konuğu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir oldu. Özdemir, tutuklu bulunan Muhittin Böcek’in günden güne kilo verdiğini ve bağışıklığının düştüğünü belirterek, "İnsani durumlar gözetilmeli" dedi.

AGC lokalinde gazetecilerle bir araya gelen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanvekili Büşra Özdemir, tutuklu bulunan Muhittin Böcek’in sağlık durumu, yürütülen soruşturma süreci ve belediyedeki görev değişiklikleri hakkında gazetecilere açıklamalarda bulundu. Belediyenin zorlu bir süreçten geçtiğini belirten Özdemir, "Kolay bir süreçte göreve gelmedik. Çok sayıda soruşturma ve denetimle karşılaştık ama buna rağmen ekip olarak kaos yaşanmadı. Muhittin Başkanımıza sonuna kadar inandık. Zor bir dönemden geçiyoruz ama hizmette bir gün bile geri kalmadık" diye konuştu.

Muhittin Böcek hakkındaki soruşturmaya ilişkin Özdemir, gizlilik kararına dikkat çekerek, iddiaların medyada çarpıtılmaması gerektiğini söyledi. Özdemir, "Soruşturmanın bir gizlilik kararı var. Biz dosyadaki suçlamaları bilmiyoruz. Ancak basından çok şey öğreniyoruz. Bazı iddialar, itibar suikastına dönüşmemeli. Başkanımız geçmişte birçok denetimden geçti ve hiçbir zaman soruşturulmaktan kaçmadı. Biz de her soruya yanıt verecek güçteyiz" dedi.

"Başkanımızın sağlık durumu ciddiyetini koruyor"

Böcek’in sağlık durumunun hassas olduğunu belirten Özdemir, tutuksuz yargılanma çağrısında bulunarak, "Muhittin Böcek 63 yaşında, 14 ilaçla hayatta kalıyor. Antalya’nın nemli sıcağında tansiyon hastası olarak zor bir süreç geçiriyor. 27 yıllık belediye başkanlığı geçmişi olan biri. Bu nedenle insani durumlar gözetilmeli. Başkanımız günden güne kilo veriyor, bağışıklığı düşüyor" ifadelerini kullandı.

"Meclis, milletin kürsüsüdür"

Büyükşehir Meclisi’nde yaşanan son gerginliklere de değinen Özdemir, "Meclis tartışmaların değil, kentin sorunlarının konuşulduğu yerdir. Oy kullansa da kullanmasa da herkes sorumludur. Meclisi terk etmek doğru değildi. Siyaset kentin önüne geçmemeli" ifadelerini kullandı.

Basında yer alan "yaprak dökümü" iddialarına yanıt veren Özdemir, belediyede ayrılıkların karşılıklı anlayışla gerçekleştiğini ifade ederek, "ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt yıllarca bu kente hizmet etti. Ayrılıklar karşılıklı anlayışla, nezaketle yürütülüyor. Hiçbir çalışma arkadaşımızla sıkıntı yaşamadık" dedi.

"29 Ekim’de Candan Erçetin sahnede"

Cumhuriyet’in 102. yılı kutlamalarını yapacaklarını söyleyen Özdemir, "Cumhuriyet Meydanı’nda Candan Erçetin konseriyle tüm Antalyalıları buluşturacağız. Cumhuriyet’in 101. yılını büyük bir coşkuyla kutlayacağız" dedi.