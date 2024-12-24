Gara ve Fırat Kalkanı operasyon bölgelerinde tespit edilen saldırı hazırlığındaki 4 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hale getirildi.ANKARA (İGFA) - Milli Savunma Bakanlığı, "Ara, bul, yok et!" çalışmalarıyla terörle mücadeleyi sürdürüyor.

Bakanlıktan yapılan açıklamada Türk Silahlı Kuvvetleri'nce Irak’ın kuzeyindeki Gara bölgesinde tespit ettiği 2 PKK’lı terörist ile Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığı yapan 2 PKK/YPG’li teröristi etkisiz hâle getirildiği duyuruldu.

Paylaşımda, "Teröristler, her nerede olursa olsunlar kendilerini bekleyen kaçınılmaz sondan kurtulamayacaklar" mesajı verildi.