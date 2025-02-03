Eskişehir’de bir kafenin mutfak kısmında bulunan fritözden çıkan yangın itfaiyenin hızlı müdahalesi sonucu kontrol altına alınıp söndürüldü.

Yangın, Odunpazarı ilçesi Sümer Mahallesi Çuha Sokak üzerinde bulunan bir kafenin mutfak kısmında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre mutfakta yemek yapıldığı esnada fritözden alevlerin yükseldiğini gören çalışanlar durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sonucunda yangın kısa sürede kontrol altına alınıp söndürüldü. Ekipler yangının çıktığı mutfakta soğutma çalışması yaptı.