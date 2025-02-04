Osmaniye’de rezerv alanda devam eden inşaat çalışmaları sırasında açılan fore kazık kuyusuna düşen kedi, itfaiye ekiplerinin titiz çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Osmaniye’de Rahime Hatun Mahallesi’nde inşaatı devam eden rezerv alanda meydana geldi. İnşaat çalışmaları kapsamında açılan fore kazık kuyularından birine bir kedinin düştüğünü fark eden işçiler, durumu hemen Osmaniye Belediyesi İtfaiye Müdürlüğüne bildirdi.

İhbar üzerine kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri, özel ekipmanlarla kuyuya indi. Yapılan dikkatli çalışmalar sonucunda, kediyi sağ salim kuyudan çıkaran itfaiye görevlileri, hayvanın sağlık durumunun iyi olduğunu belirtti.