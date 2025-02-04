AK Parti Erzurum Milletvekili Fatma Öncü, Erzurum’da hayata geçirilecek iki büyük istihdam projesinin detaylarını paylaştı.

Palandöken ve Yakutiye Belediyelerinin koordinatörlüğünü üstleneceği, MYTEX firmasının alım garantisi verdiği tekstil atölyeleri projesi kapsamında üretimin bu ay itibarıyla başlayacağını müjdeleyen Öncü, ayrıca halı üretim projesinin de resmi işlemlerinin başlatıldığını duyurdu. Her iki proje kapsamında toplamda 600 kişinin istihdam edilmesi hedefleniyor.

300 kadına iş imkanı

Palandöken ve Yakutiye ilçelerinde belirlenen 10 mahallede hayata geçirilen tekstil atölyeleri projesi ile 300 dar gelirli kadına iş imkanı sağlanacak. Milletvekili Fatma Öncü, bu projenin Erzurum ekonomisine önemli katkılar sunacağını belirterek, kadınların iş hayatına dahil edilmesine büyük önem verdiklerini ifade etti.

Pilot bölgeler belirlendi

Kadın istihdamına yönelik bu önemli projeye Palandöken ve Yakutiye ilçelerinden başlanacağını aktaran Öncü, "Kırsaldaki kadınlarımızı iş hayatına kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu süreçte desteklerini esirgemeyen Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanımız Mehmet Sekmen’e, Palandöken Belediye Başkanımız Muhammet Sunar’a ve Yakutiye Belediye Başkanımız Mahmut Uçar’a teşekkür ediyorum. Bu projeyi kısa sürede tüm ilçelerimize yaygınlaştırmayı hedefliyoruz" dedi.

Alım garantili halı üretim projesi başlıyor

Milletvekili Öncü, yatırım aşamasına getirilen bir diğer projenin ise alım garantili halı üretim merkezi olduğunu vurguladı. Atatürk Üniversitesi moderatörlüğünde, İstanbul Halı İhracatçıları Birliği ve KUDAKA iş birliğiyle yürütülecek olan proje kapsamında Erzurum ve Şenkaya’da halı üretim merkezleri kurulacak. Bu proje ile de 300 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

Erzurum ekonomisine güç katacak

Halı üretim projesinin resmi işlemlerinin başlatıldığını belirten Milletvekili Öncü, "Erzurum’un ekonomik kalkınmasına katkı sunacak bu projeyi en kısa sürede hayata geçireceğiz. Şehrimize hayırlı olsun" dedi.