Fırat Havzası Gazeteciler Cemiyeti (FHGC) yönetimi, Elazığ Emniyet Müdürü Adnan Karayel’i ziyaret etti.

FHGC Başkanı Serkan Gürtürk ve yönetim kurulu üyeleri, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel’i ziyaret etti. Başkan Gürtük, cemiyet ve çalışmaları hakkında Karayel’e bilgi verdi. Elazığ basının her zaman kamuoyunu bilgilendirme noktasında emniyet teşkilatı ile ortak hareket ettiğini dile getiren Başkan Gürtürk, kentin huzur ve güvenliğini başarılı bir şekilde sağlayan emniyet mensuplarına teşekkür etti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyet dile getiren Karayel ise Elazığ basınının iyi bir seviyede olduğunu ifade ederek cemiyete ve kent genelindeki basın mensuplarına çalışmalarında başarılar diledi.