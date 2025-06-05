Elazığ’da Kurban Bayramı arifesinde canlı hayvan pazarında hareketlilik artarken, kurbanı uygun fiyata almak isteyen vatandaşlar ve besiciler arasında adeta kol kıran pazarlıklar yapılıyor.

Kurban Bayramı arifesinde Elazığ hayvan pazarlarındaki hareketlilik arttı. Kurbanlık almak isteyen pek çok vatandaş, sabahın erken saatlerinde hayvan pazarına geldi. Bayrama saatler kala besiciler ile vatandaşlar arasında adeta kol kıran pazarlıklar yapılıyor. Satıcı ile alıcı arasında uzlaşma olmayınca devreye giren ara bulucular ise orta yolun bulunmasını sağlıyor.

Pazarlıkların sıkı geçtiğini belirten kurbanlık satıcısı Derviş Hasan Kaya, "Fiyatta anlaştık. Allah kabul etsin. Bu sene istediğimiz şekilde bir yoğunluk yok. 3 gündür buradayız, toplamda sattığımız hayvan sayısı 10’u ancak buluyor. Geçmiş senelerde daha fazla hayvan satıyorduk. Bu sene beklediğimiz gibi değil ama halen umudumuz var. Yarın sabah bayram, inşallah biz de hayvanlarımızı satacağız. Her şey hayvan satmak değildir. Ticaretin devamlısı makbuldür. Burada birisini kandırınca vatandaşlar bir daha gelip burada benimle ticaret yapmaz. Bunlara çok dikkat ediyoruz. Fiyatlar 13 binden başlıyor, 23 bine kadar yükseliyor" dedi.

Pazarlığın sünnet olduğunu belirten Abdürrahim Işık adlı vatandaş ise, "Biz de buranın esnafıyız. Pazarlık yaptığımız zaman ona göre hayvan alıyoruz. Kurban fiyatları bence normaldir. Hayvanı 17 bin liraya aldım. Fiyatı 20 binden 17 bine düşürdük. Pazarlık sünnettir, devamlı yapacaksın" diye konuştu.