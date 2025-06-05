Şu an için hiçbir takımla transfer görüşmesi yapmadığını belirten Elazığspor kaptanı Beykan Şimşek, "Öncelikli olarak Elazığspor ile görüşeceğim" dedi.

Elazığspor’un tecrübeli kaptanı Beykan Şimşek’in ismi sezonun tamamlanmasıyla transfer gündeminden düşmüyor. Başarılı oyuncunun ismi Bursaspor’un ardından Şanlıurfaspor’la da anılmaya başladı. Beykan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamayla iddiaların gerçeği yansıtmadığını belirterek önceliğinin Elazığspor olacağını söyledi.

Tecrübeli oyuncu paylaşımında; "Değerli abilerim, kardeşlerim çok sayıda mesaj alıyorum. Şu an için hiçbir takımla transfer görüşmesi yapmadım. Öncelikli olarak Elazığspor ile görüşeceğim. Durum ne getirir bilmiyorum ama bizler sevildiğini bilen vefalı insanlarız. Önce doğru olanı yapacağız. Anlaşamazsak orasını ondan sonra yürüteceğiz" ifadelerini kullandı.