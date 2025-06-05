Gölcük Belediyesi, 13-14 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen Mavera Dergisi Sempozyumu’nun bildirilerinden oluşan "Mavera Dergisi" kitabını yayınladı.

Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, Gölcük’ün edebiyat ve sanat dalında öncü kent olması yolunda çalışmalarına devam ediyor. Geleceğe belge niteliği taşıyacak olan kültür ve edebiyat alanında kitaplar yayınlama amacıyla son olarak "Mavera Dergisi" kitabı yayınlandı. Kitap, Düşünce ve edebiyat dünyasının önemli isimlerini genç kuşakların tanıması için 13-14 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen 7 Güzel Adam’ın Eseri Mavera Dergisi Sempozyumu’nun bildirilerinden oluşuyor.

6. kitap edebiyat dünyasına kazandırıldı

Gölcük Belediyesi daha önce de; Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı- Servet-i Fünûn Dergisi Sempozyumu sonrasında "Servet-İ Fünûn Dergisi ve Servet-İ Fünûn Topluluğu Edebiyatı" kitabı, "Sırat-I Müstakim - Sebilürreşad Dergisi ve Mehmet Âkif Sempozyumu sonrasında "Sırat-I Müstakim / Sebilürreşad Dergisi ve Mehmet Âkif" kitabı, "100.Yılında Dergah Mecmuası" konulu sempozyumu sonrasında da "100.Yılında Dergah Dergisi" kitabı, Diriliş Dergisi ve Sezai Karakoç Sempozumu’nun sonrasında "Diriliş Dergisi Ve Sezai Karakoç" kitabı, Büyük Doğu Dergisi ve Necip Fazıl Sempozyumu’nun bildirilerinden oluşan; "Büyük Doğu Dergisi ve Necip Fazıl Kısakürek" kitabı, Gölcük Belediyesi Kültür Yayınları kapsamında yayınlamıştı. "Mavera Dergisi" kitabı ile 6. kitap da edebiyat dünyasına kazandırılmış oldu.

"Kültür ve edebiyat dünyamıza da hayırlı olmasını diliyorum"

Edebiyat ve sanat alanına bir kitap daha kazandırdıklarını belirten Gölcük Belediye Başkanı Ali Yıldırım Sezer, "Sempozyumun düzenlenmesinde ve kitabın hazırlanmasında emeği geçenlere, sempozyuma katılıp bildiri sunan saygıdeğer akademisyenlere, özellikle; yayınlanan 6 kitabın da editörlüğünü yapan kıymetli dostum, hemşehrimiz Prof. Dr. Ali Kurt Beyefendiye çok teşekkür ediyorum. Kütüphanelerde yerini alacak Mavera Dergisi kitabının, ilçemizin tanıtımına katkı sağlaması yanında, kültür ve edebiyat dünyamıza da hayırlı olmasını diliyorum." dedi.