Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü ve "Türkiye Çevre Haftası" vesilesiyle bir kutlama mesajı yayınladı.

5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü içeren Türkiye Çevre Haftası’nın, bu yıl 81 ilde "Plastik Kirliliği ile Mücadele" teması ve "Çevrene İyi Bak" sloganıyla kutlandığını ifade eden Vali Çitfçi, " Yüce Allah’ın insanlara emanet ettiği doğa, sunduğu sayısız nimetle hayatımızın devamı için vazgeçilmezdir. Zira her canlı, Rabbimizin lütfettiği toprak, hava ve suyla varlığını sürdürür. Bu nimetler olmadan yaşam, mümkün değildir. Günümüzde, insanoğlunun bilinçsizce tükettiği kaynaklar; tabiatta onarılamaz yaralar açmakta, çevre sorunlarını küresel ölçekte insanlık için en büyük tehditlerden biri haline getirmektedir. Allah’ın bizlere emanet ettiği tabiatta bozulan her doğal denge, aslında insan hayatının istikbalini de tehlikeye atmaktadır. Bu bilinçle, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın öncülüğünde yürütülen çalışmalarla; israfın önlenmesi, atıkların doğru yönetimi, çevreye zarar vermeyen teknolojilerin yaygınlaştırılması, enerji kaynaklarının uygun bir şekilde kullanılması, su, hava ve toprağın korunması, ağaçlandırma seferberlikleri ve planlı şehirleşme gibi pek çok alanda sürdürülebilir çevre politikaları hayata geçirilmekte; böylece hem tabiatın dengesini gözetmek hem de gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak amaçlanmaktadır" dedi.

"Ecdadımızın mirasını örnek almalıyız"

Tabiata gösterilen özenin, geleceğin teminatı evlatlarımıza duyulan saygının bir tezahürü olduğunu vurgulayan Vali Mustafa Çiftçi, "Bu bilinçle, ecdadımızın mirasını örnek alarak; toprağı kirletmeden, suyu bereket, havayı emanet bilen bir anlayışla hareket etmeyi, bizler de kutsal bir sorumluluk olarak görüyoruz. Yürüttüğümüz tüm çalışmalarda bizlere emanet edilen tabiatı korumak ve gelecek nesillere daha yaşanabilir, daha adil ve daha temiz bir dünya bırakmak temel önceliğimizdir. Bu vesileyle, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü ve "Türkiye Çevre Haftası"nı en içten duygularımla kutluyor; bu anlamlı haftanın, tabiatın bizlere sunduğu eşsiz güzellikleri korumak adına güçlü bir bilinç ve sorumluluk duygusu uyandırmasına vesile olmasını temenni ediyorum" şeklinde konuştu.