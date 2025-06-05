AK Parti Konya İl Başkanlığında Kurban Bayramı dolayısıyla bayramlaşma programı düzenlendi.

AK Parti İl Başkanlığı önünde düzenlenen bayramlaşma programı, protokol konuşmaları ile başladı. Programda konuşan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, "Bayram kişinin sevdiğiyle, eşiyle dostuyla, akrabasıyla bir araya geldiği zamanlardır. Biz de bugün başlangıcı değerli AK Parti ailesi ile birlikte gerçekleştiriyoruz. Çünkü iyi günde kötü günde hep beraberiz. Bizi bugün de yalnız bırakmadınız. Sizleri, sizlerin nezdinde AK Partili tüm dava arkadaşlarımızın bayramını kutluyorum. Rabbim bizleri bu aylara, bu günlere tekrar kavuştursun inşallah" dedi.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen de, tüm partililerin, İslam aleminin bayramını kutlayarak, "Cumhurbaşkanımız, bizlere AK Parti millet sevdalılarının kurduğu bir parti diye hitap ediyordu ve hamdolsun görüyorum ki 24 yıl boyunca hizmet etme aşkı aralıksız devam ediyor" şeklinde konuştu.

Programda kürsüye gelen Konya Milletvekilleri Ahmet Hakan Özer, Mehmet Baykan, Orhan Erdem, Hasan Ekici, geçmiş dönem milletvekillerinden Mustafa Kabakçı ve Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, partililerin ve vatandaşların bayramını kutladı. Konuşmaların ardından protokol üyeleri ve partililer bayramlaştı.