Kurban Bayramı nedeniyle Adana’da orman yangınlarına karşı tedbirler artırılırken, dronlarla da gözetim yapılacağı bildirildi.
Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin, bayram süresince Adana genelinde ormanlık alanlarda insansız hava araçlarıyla (drone) hem uyarı hem de gözetleme çalışmaları yapacağı bildirildi. Dronların hoparlör sistemleriyle vatandaşların yangın çıkmasına karşı uyarılacağı, aynı zamanda termal ve yüksek çözünürlük özelikli kameralarla risklerin erken tespit edilmesinin planlandığı bildirildi.
Ekipler, özellikle yasaklanan piknik alanlarında ateş yakılmaması ve ormanlık bölgelerde dikkatli olunmasını istedi.
Kaynak: İHA