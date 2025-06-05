Elazığ’da vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesinde hayatını kaybeden yakınlarını anmak için Asri Mezarlığına akın etti.

Elazığ’da Asri Mezarlık başta olmak üzere ildeki tüm mezarlıklar, arife günü en yoğun günlerinden birini yaşadı. Sabah erken saatlerde başlayan mezarlık ziyareti gün boyu devam etti. Yakınlarının mezarlarını ziyaret etmek için gelen birçok vatandaş, mezar başlarında Kur’an-ı Kerim okuyup, dua etti. Kabirdeki çiçekleri sulayıp, mezarları temizleyen vatandaşlar, zaman zaman gözyaşlarını tutamadı. Elazığ Belediyesi Mezarlıklar Müdürlüğü ekipleri, vatandaşların sorun yaşamaması için tüm ekibiyle sahada yer aldı.