Elazığ Belediyesi bünyesindeki tek satış ve kesim yeri olan Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminali yanındaki 15 dönümlük kurban satış ve kesim noktası, yarın başlayacak olan Kurban Bayramı’na hazır.

Elazığ Belediyesi, Kurban Bayramı öncesinde kent genelindeki çalışmalarını tamamladı. Bu kapsamda Elazığ Belediyesi tarafından, Hicret Mahallesi Yeni Şehirler Arası Otobüs Terminali yanında yer alan ve Elazığ Belediyesi’nin tek satış ve kesim yeri olan alanda, vatandaşların ibadetlerini dini kurallara uygun ve hijyenik ortamda rahat bir şekilde yapmaları adına çalışmalar tamamlandı. Elazığ Belediyesi ekipleri tarafından; 15 dönümlük alanda kesim askı demirlerinin yerleştirilmesi, aydınlatma ve zemin çalışmaları, konteyner lavabolarının hazırlanması, satış ve kesim noktalarına su depolarının kurulması ve su tesisatı çekilmesi ile 80 adet hayvan padoku kurulumu işlemleri gerçekleştirildi. Ayrıca, alana gelen vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak üzere büfe kurulumu da tamamlandı.

Zaman kaybının önüne geçilebilmesi adına vatandaşların sıra numarası ile kurbanlarını keseceği alandaki kesim işlemleri, dini kurallar çerçevesinde hijyenik ortamda kasaplar tarafından gerçekleştirilecek. Vatandaşların güven içinde alış-veriş yapmasını sağlamak için ise alanda zabıta ekipleri de hizmet verecek. Kurban kesimlerinden önce ve sonra hizmet verecek veteriner hekimler de alanda görev alacak. Öte yandan Elazığ Belediyesi ekipleri, bayram süresince alanda temizlik çalışmaları gerçekleştirecek. Elazığ Belediyesi tarafından vatandaşlara, her yıl olduğu gibi bu yıl da ücretsiz olarak kurban eti poşeti dağıtımının gerçekleştirileceği bildirildi.