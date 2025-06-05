Elazığ’da Kurban Bayramı arefesinde kent protokolü şehitlerin kabirlerini ziyaret ederek dua etti.

Kurban Bayramı arefesinde Elazığ’daki şehitler unutulmadı. Bu çerçevede Vali Numan Hatipoğlu, Belediye Başkan Yardımcısı Mehmet Sabuncu, İl Emniyet Müdürü Adnan Karayel, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Alpaslan Doğan il genelindeki 3 şehitliği ziyaret etti. Protokol, şehit kabirlerine karanfil bırakarak dualar etti.

Kurban Bayramı’nın ülke, İslam alemi ve dünya için barış ile huzur getirmesini temenni eden Vali Numan Hatipoğlu, "Başta Gazze olmak üzere Doğu Türkistan’da ve Afrika’da zulüm çeken hem din kardeşlerimize hem de insanlara huzur ve esenlikler getirsin. Bugün arife olmasından dolayı bizler de şehitlikleri ziyaret ediyoruz. Aziz bayrağımızın, dinimizin ve devletimizin korunması için canlarını gözünü kırpmadan feda eden şehitlerimizin ruhlarını yad ediyoruz" dedi.