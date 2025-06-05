Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin doğa harikası plajları bayram süresince her gün, kafe ve restoranları ise bayramın ikinci günü itibariyle misafirlerini ağırlayacak.

Belediyeye ait Erenkuş, Erdal İnönü Kent Parkı, İnciraltı, Mobil ve Konserve plajları bayram tatili boyunca açık olacak. Sabah kapılarını açacak plajlarda şezlong ve şemsiye kiralama yiyecek ve içecek gibi hizmetler sunulmaya başlanacak.

Muratpaşa Belediyesi’nin kent parklarında yer alan sosyal tesisler ise bayramın ilk günü kapalı olacak. Ziya Gökalp Kent Parkı’ndaki Deniz Yüzü Kafe ile Erdal İnönü Kent Parkı içinde bulunan Antalya Lokantası, Dağ Yakası ve Kültür Kafe, Kurban Bayramı’nın ikinci gününden itibaren misafirlerini ağırlamaya devam edecek.

Muratpaşa Belediyesi’nin açık hava çocuk oyun dünyası Teneffüs Park, bayramın ilk ve son günü kapalı olacak ikinci ve üçüncü günü açık olacak. Falez sahil bandındaki Engelsiz Kafenin ise bayramın ilk iki günü kapalı kalacak. Üçüncü günden itibaren hizmet vermeye başlayacağı bildirildi.