Ankara-İstanbul D750 Kara yolunda 5 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında vatandaşlar hafif sıyrıklar ile kurtuldu.
Olay, Ankara-İstanbul D750 Kara yolu Kızılcahamam Kızılcaören Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Yağışlı havanın ardından kayganlaşan yolda virajı alamayan araç kamyon ile çarpıştı. Ardından kaza yapan araçların arkasından gelen otomobiller kamyonun arkasına çarparak refüje düştü. Araçlarda bulunan vatandaşlar, kazayı hafif sıyrıklar ile atlattı.
Polis olay ile ilgili tutanak tuttu.
Kaynak: iha