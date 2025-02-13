Muğla’nın Fethiye ilçesinde beyin ölümü gerçekleşen kadının organları, 3 kişiye umut oldu. Organları bağışlanan 73 yaşındaki iki çocuk annesi Türkan Demirtaş’ın cenaze merasimine yoğun katılım oldu.

Fethiye’de yaşayan ve yaklaşık bir ay önce beyin kanaması nedeniyle Fethiye’deki özel bir hastaneye kaldırılan emekli stilist ve modacı Türkan Demirtaş’ın beyin ölümü gerçekleşti. Daha önce organlarını bağışladığı öğrenilen Demirtaş’ın karaciğeri ve iki böbreği, İzmir Acıbadem Hastanesi’nden gelen ekip tarafından alınarak İzmir’e götürüldü ve üç hastaya umut oldu.

Türkan Demirtaş’ın Fethiye Merkez Yeni Camii’ndeki cenaze merasimine ailesinin yanı sıra protokol üyeleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Demirtaş için helallik alınmasının ardından cenazesi, belediyeye ait cenaze aracıyla Taşyaka Şehir Mezarlığı’na götürülerek gözyaşları ve dualarla toprağa verildi.

Türkan Demirtaş’ın kızları Funda ve Fulya Demirtaş, "Annemizi kaybettik, çok üzgünüz. Annemizin organlarının 3 kişiye hayat olmasıyla mutlu olduk. Onun organları şimdi 3 kişide yaşıyor. Herkesi organ bağışına davet ediyoruz" ifadelerini kullandılar.