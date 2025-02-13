GetirÇarşı, Sevgililer Günü’nde sevdiklerine sürpriz yapmak isteyenleri 14 Şubat’a özel bir kampanyayla semtlerinin çiçekçileriyle buluşturuyor.

Semtlerindeki esnafla kullanıcılarını bir araya getiren GetirÇarşı, 14 Şubat Sevgililer Günü’nde sevdiklerine sürpriz yapmak isteyenleri semtlerinin çiçekçileriyle buluşturacak. Bu yıl da çiçekçi kategorisinde hizmet veren yüzlerce işletme, GetirÇarşı kullanıcıları için birbirinden güzel çiçeklerden özel aranjmanlara kadar geniş bir yelpazede, her zevke ve bütçeye hitap eden pek çok seçeneği bir arada sunuyor.

Yapılan açıklamaya göre; çiçekçi kategorisinde başta Adana, Ankara, Aydın, Bursa, Gaziantep, İstanbul, İzmir ve Manisa olmak üzere toplam 21 ilde hizmet veren GetirÇarşı’dan çiçek siparişi vermek isteyen kullanıcılar sevdiklerine Sevgililer Günü’ne özel sürprizler hazırlayabilecek. Semt çiçekçilerinin özenle hazırladığı çiçekler, GetirÇarşı hizmeti ile 14 Şubat’ta 45-60 dakikada teslim edilecek.

En romantik ilçe Kadıköy

GetirÇarşı’nın 2024 Sevgililer Günü’nde yapılan siparişleri değerlendirmesi sonrasında Türkiye’nin en romantik ilçesi İstanbul’dan Kadıköy olarak öne çıktı. Geçtiğimiz yıl sevgisini en doğal haliyle ifade etmeyi tercih eden aşıkların en çok tercih ettiği çiçek ise kırmızı gül oldu.

Romantikler için öneriler

GetirÇarşı, Sevgililer Günü’nde sevdiklerine kırmızı gül dışında çiçek göndermek isteyenler için de çalıştığı çiçekçilerle bir rehber hazırladı.