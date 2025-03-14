Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Tıp Fakültesi Dekanlığı ev sahipliğinde düzenlenen törenle 14 Mart Tıp Bayramı kutlandı.

, Prof. Dr. Necla Özdemir Konferans Salonunda saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan tören, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir’in açılış konuşmasıyla devam etti. Konuşmasına 14 Mart’ın tarihi önemini vurgulayarak başlayan Prof. Dr. Özdemir, İstanbul’un işgali sırasında ilk direnişin Tıbbiyeli vatanseverler tarafından başlatıldığını hatırlattı. Hekimliğin büyük sorumluluk gerektiren kutsal bir meslek olduğunu vurgulayan Özdemir, her şartta Tıbbiyeli olmanın bir ayrıcalık olduğunu, bu kutsal mesleği icra etmenin şeref olduğunu dile getirdi. Özdemir son olarak, geçtiğimiz aralık ayında ebediyete uğurlanan ESOGÜ Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Akın Turgut’a Üniversiteye ve Tıp Fakültesine katkılarından dolayı sonsuz teşekkürlerini sundu.

"Türk hekimlerinin atalarından miras aldığı özveri ve ilimperverlik layıkıyla taşınacak"

Prof. Dr. Özcan, "Hayat herkes için gelip geçicidir; mirasımız, şifa verdiğimiz hastalar ve yetiştirdiğimiz hekimlerdir" sözleriyle tüm sağlık camiasının 14 Mart Tıp Bayramı’nı kutladı.

Rektör Yardımcısı Kürşat Bora Çarman da, Mekteb-i Tıbbiye-i Şahane’nin Milli Mücadeledeki önemini vurgulayarak ve tarihi gelişimini anlattı. Türk hekimlerinin atalarından miras aldığı özveri ve ilimperverliği layıkıyla taşıyacağını ifade eden Özcan, "Beni Türk hekimlerine emanet ediniz" diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ün güvenini boşa çıkarmayarak tüm dünyaya adını başarı ve onurla duyurduğunu belirtti.

İntörn doktorlar tıbbiyeli neslinin devamı olmaktan duydukları gururu ifade etti

Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı öğretim üyesi Prof. Dr. Koray Harmancı’nın sunumuyla etkileşimli olarak devam eden törende öğretim üyeleri, kişisel deneyimlerini paylaşarak hekimlerin şiddete maruz kalmadığı ve gerçek değerlerini kazandığı bir geleceğe dair temennilerini dile getirdi. İntörn doktorlar da tıbbiyeli neslinin devamı olmaktan duydukları gururu ifade ederek, mesleklerine ilişkin duygu ve düşüncelerini paylaştılar. Konuşmaların ardından yapılan intörn bilgi yarışmasında sekiz intörn doktor, yirmi soru üzerinden birbirleriyle yarıştı. 14 Mart Tıp Bayramı Töreni, Tıp Fakültesi müzik grubu öğrencilerinin küçük bir rock konserinin ardından gerçekleştirilen belge takdimi ile sona erdi.

Törene ESOGÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Kürşat Bora Çarman, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Atilla Özcan Özdemir, ESOGÜ Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Haluk Hüseyin Gürsoy ile yöneticiler, öğretim üyeleri ve tıp öğrencileri katıldı.