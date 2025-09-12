Eskişehir Osmangazi Üniversitesi (ESOGÜ) Fen Fakültesi Fizik Bölümü öğretim üyesi Doç. Dr. Gökhan Kılıç, Türk Fizik Derneği tarafından verilen 2025 Bilim Ödülleri kapsamında "Prof. Dr. Engin Arık Bilim İnsanı Ödülü"ne layık görüldü.

Türkiye’de parçacık fiziğinin öncülerinden olan Prof. Dr. Engin Arık’ın anısını yaşatmak amacıyla 2008 yılından bu yana verilen ödül, Bodrum’da gerçekleştirilen Türk Fizik Derneği 41. Uluslararası Fizik Kongresi kapsamında düzenlenen törende Doç. Dr. Gökhan Kılıç’a takdim edildi. Törene Nobel Barış Ödülü sahibi Prof. Dr. Geoff Levermore, Avrupa Fizik Derneği Başkanı Prof. Dr. Mairi Sakellariadou, Türk Fizik Derneği Başkanı Prof. Dr. Baki Akkuş, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ve Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci de katıldı.